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8 декабря, источник: Татарстан 24

В тайге в Хакасии погиб турист из Татарстана

Во время поездки произошла метель, которая заставила туристов сойти с маршрута.

В Хакасии в тайге погибли два человека. Группа туристов в количестве 27 человек отправилась кататься на снегоходах и ратраках в окрестностях горнолыжного курорта Приисковое. Об этом сообщает телеграм-канал «Readovka».

По данным телеграм-канала, во время поездки произошла метель, которая заставила туристов сойти с маршрута. Из-за плохой видимости и сильного ветра спасатели начали поиски только на следующее утро, тем временем группа провела ночь в лесу.

К сожалению, двоих человек спасти не смогли — это сын экс-министра спорта Хакасии Василий Денщиков и 35-летний турист из Татарстана Марат Закеев. Выживших эвакуировали спасатели на снегоходах и доставили в поселок, где те были переданы медицинскому персоналу.

Следственный комитет уже начал расследование и возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы писали, что водитель снегохода погиб, врезавшись в столб на трассе в Татарстане. Все произошло около деревни Урумширма.

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