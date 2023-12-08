8 декабря, источник: АиФ Челябинск
Сгоревший трансформатор оставил без света три посёлка под Челябинском
На месте работают энергетики.
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Три посёлка в Сосновском районе остались без электричества в мороз после замыкания трансформатора в деревне Малиновка. На месте работают энергетики, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
ЧП на трансформаторной подстанции случилось днём 8 декабря. В результате отключилась воздушная линия электропередачи, а без электричества частично остались сама Малиновка, а также посёлки Западный и Женева.
«После устранения локального инцидента в распределительной сети и ряда оперативных переключений на резервные схемы в 14:08 электроснабжение большей части потребителей — Западный, Женева, часть Малиновки — восстановлено. Чтобы запитать оставшуюся часть потребителей в деревне Малиновка, энергетики приступили к установке новой трансформаторной подстанции», — рассказали в пресс-службе «Россети Урал».
Полностью восстановить электроснабжение планируют к 17 часам.