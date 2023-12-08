В Крыму посадили на 15 суток хулигана, избившего отца бойца СВО

В пьяном виде 34-летний мужчина кричал матом, оскорблял российских военных и выкрикивал проукраинские лозунги. Этого хулигану показалось мало, и он стал демонстрировать нацистские жесты. Когда же ему сделал замечание местный житель, дебошир набросился на него с кулаками и избил пожилого человека. Позже выяснилось, что пострадавший является отцом участника специальной военной операции на Украине.
В конечном итоге хулигана задержали, в отношении него составлены три протокола об административных правонарушениях. На крымчанина наложен арест на 15 суток, кроме того он заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.
А пока мужчина будет сидеть под арестом, правоохранители намерены возбудить уголовное дело в связи с избиением местного жителя.
До этого местной жительнице из Феодосии пришлось публично извиняться из-за своих высказываний в адрес российских военных.