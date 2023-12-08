Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: "Российская газета"

В Крыму посадили на 15 суток хулигана, избившего отца бойца СВО

Хулигана, устроившего дебош на улице в поселке Гурзуф, избившего отца участника СВО, отправили в изолятор на 15 суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Источник: ГУ МВД

В пьяном виде 34-летний мужчина кричал матом, оскорблял российских военных и выкрикивал проукраинские лозунги. Этого хулигану показалось мало, и он стал демонстрировать нацистские жесты. Когда же ему сделал замечание местный житель, дебошир набросился на него с кулаками и избил пожилого человека. Позже выяснилось, что пострадавший является отцом участника специальной военной операции на Украине.

В конечном итоге хулигана задержали, в отношении него составлены три протокола об административных правонарушениях. На крымчанина наложен арест на 15 суток, кроме того он заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

А пока мужчина будет сидеть под арестом, правоохранители намерены возбудить уголовное дело в связи с избиением местного жителя.

До этого местной жительнице из Феодосии пришлось публично извиняться из-за своих высказываний в адрес российских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта