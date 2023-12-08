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8 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

18-летний житель Борисова продавал фальшивые билеты на концерт российской певицы

18-летнего жителя Борисова поймали на продаже фальшивых билетов на концерт российской певицы.

Источник: Комсомольская правда

18-летнего жителя Борисова поймали на продаже фальшивых билетов на концерт российской певицы. Как рассказали в милиции, в сентябре правоохранителям поступило заявление 22-летней жительницы Логойска.

В нем она указала, что приобрела на одной из популярных интернет-площадок фейковый билет на концерт российской певицы, который должен был пройти в декабре-2023 в «Минск-Арене».

Девушка пояснила: она давно хотела попасть на концерт исполнительницы, однако билетов в продаже уже не было. Однако на одной из популярных интернет-площадок она обнаружила объявление: молодой человек предлагал нужный квиток.

Молодые люди списались, договорились, после чего девушка перевела на указанную продавцом банковскую карточку 140 белорусских рублей.

Билет продавец ей тотчас выслал, однако он сразу же вызвал подозрения у покупательницы.

Девушка связалась с официальной площадкой по продаже билетов, где, увы, ее сомнения подтвердились: билет оказался фейковым, сделанным при помощи незамысловатой компьютерной техники.

— В ходе оперативных мероприятий личность продавца была установлена. Им оказался 18-летний учащийся одного из колледжей Борисова. Установлено, что этот факт не единичен. Таким образом жителю Борисова удалось обмануть несколько жителей страны, — констатировали в милиции.

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