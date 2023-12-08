8 декабря, источник: АиФ Кубань
В Сочи восстановили движение в тоннеле, где сгорела иномарка
Среди людей никто не пострадал, а машина полностью сгорела.
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В Сочи восстановили движение в тоннеле, где сгорела иномарка «Ситроен», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по городу-курорту.
Среди людей никто не пострадал, а машина сгорела полностью.
Напомним, в Госавтоинспеции города рассказали, что автомобиль загорелся из-за замыкания проводки. Это произошло на Дублере Курортного проспекта в аредовском тоннеле в сторону Адлера. Проезд из-за происшествия был ограничен. Движение на месте регулировали госавтоинспекторы.