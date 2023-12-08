Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: Фонтанка

Задержаны еще пять участников массовой драки на севере Петербурга

Полиция Петербурга задержала еще пятерых активных участников драки в Приморском районе. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Среди новых лиц, доставленных в участок, соотечественники других подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет. Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, массовая драка произошла 4 декабря у дома 2 по Бобыльской улице. «Фонтанка» показывала кадры конфликта. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. Были госпитализированы трое иностранцев. Юношам от 20 до 22 лет. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). После драки полиция провела там же масштабный миграционный рейд, нарушения обнаружились у ста с лишним человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит консерватория после пожара
Не дожидаясь цирроза. Петербург хочет победить гепатит С, но для этого н...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта