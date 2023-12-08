8 декабря, источник: АиФ Пермь
ДТП с автобусом № 71 прокомментировали в департаменте транспорта Перми
По данным ведомства, пострадавший был пьян.
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Департамент транспорта администрации Перми прокомментировал perm.aif.ru ДТП с автобусом, который сбил человека 7 декабря.
По информации ведомства, пешеход был нетрезв.
«Авария произошла в районе пересечения улиц Солдатова и Лодыгина. Водитель, действуя по инструкции, остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место вызвали ГИБДД и скорую. Степень вины участников движения предстоит установить Госавтоинспекции», — рассказали perm.aif.ru в департаменте.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми автобус № 71 сбил человека. Это произошло 7 декабря вечером. По данным ГИБДД, пострадавшему оказали разовую медицинскую помощь на месте.