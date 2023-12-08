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8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Произошло массовое ДТП с участием автомобиля Росгвардии в Таганроге

В Таганроге произошла автомобильная авария с участие служебной машины сотрудника Росгвардии.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Очевидцы поделились кадрами дорожно-транспортного происшествия 8 декабря в социальных сетях.

На пересечении улиц Транспортной и Советской столкнулись четыре легковушки. Примечательно, что один из участников аварии является служебная машина сотрудника Росгвардии. Автомобили получили небольшие повреждения. Из-за аварии сторону Западного района затруднено движение.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в УГБДД по Ростовской области не поступало. Пострадал ли кто-то в аварии пока не известно.

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