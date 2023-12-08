8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Произошло массовое ДТП с участием автомобиля Росгвардии в Таганроге
В Таганроге произошла автомобильная авария с участие служебной машины сотрудника Росгвардии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Очевидцы поделились кадрами дорожно-транспортного происшествия 8 декабря в социальных сетях.
На пересечении улиц Транспортной и Советской столкнулись четыре легковушки. Примечательно, что один из участников аварии является служебная машина сотрудника Росгвардии. Автомобили получили небольшие повреждения. Из-за аварии сторону Западного района затруднено движение.
Информация о дорожно-транспортном происшествии в УГБДД по Ростовской области не поступало. Пострадал ли кто-то в аварии пока не известно.