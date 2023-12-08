8 декабря, источник: Сиб.фм
«Я поняла, что не выйду»: помощница сенатора рассказала, как её взяли в заложницы в Новосибирске
Помощница новосибирского сенатора Марина Ананич рассказала, как Сергей Ермошин ворвался в её кабинет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Помощница сенатора Совета Федерации Владимира Городецкого Марина Ананич рассказала корреспонденту Сиб.фм, что Сергей Ермошин ворвался неожиданно в её кабинет 7 декабря и стал угрожать холодным оружием.
«Он сказал, что не выйдет, так как разгневан, в отчаянии и не решается его вопрос по медицине», — делится потерпевшая.
Ананич поделилась, что ранее встречалась с ним и знала его историю.
«Эксперты здравоохранения точно подтверждают, что ему в поликлинике предоставлялся полный набор услуг, и он был знаком с планом лечения», — сказала она.
Женщина призналась, что ей было страшно, так как она находилась одна в кабинете с человеком, который ей угрожал и не выпускал.
«Страшно стало, когда я поняла, что не выйду, так как человек очень крупный, сильный, и я была маленькой букашкой. Он мне угрожал», — говорит о пережитом Ананич.
Помощницу сенатора спасла сотрудница правительства.
«Сотрудница правительства зашла к нам в кабинет и стала спрашивать меня, и я закричала “помогите!”. С этого момента всё началось. Теперь 7 декабря я считаю своим вторым днём рождения, а женщину — крестной мамой», — заключила она.
Ананич добавила, что не хотела бы следить за дальнейшей судьбой Ермошина.
Как ранее писал Сиб.фм, в отношении Ермошина возбудили уголовные дела по статьям «Захват заложника» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Его адвокат рассказала, корреспонденту Сиб.фм, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания, но суд отправил его в СИЗО.