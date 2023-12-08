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8 декабря, источник: "Российская газета"

МВД объявило награду за сведения об убийце инкассаторов в Воронеже в 2010 году

Воронежская полиция объявила награду в миллион рублей за помощь в раскрытии разбойного нападения на инкассаторов, совершенного в 2010 году.

31 мая вооруженный преступник у Дома быта застрелил из автомата двух инкассаторов и похитил их сумку, в которой находилось около полутора миллионов рублей наличными. Нападавший скрылся на ВАЗ-2110 темного цвета, повредив при этом несколько автомобилей. Брошенный автомобиль нашли в полутора километрах от места преступления.

На следующий день полиция объявила, что выплатит 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут поймать преступника.

Нападение на инкассаторов не раскрыто до сих пор, расследование уголовного дела о двойном убийстве и разбойном нападении продолжается.

Полиция просит всех, кто обладает информацией об этом преступлении, позвонить по телефонам: 8 (473) 251 1216, 8 (473) 275 9037, 8 999 435 3014.

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