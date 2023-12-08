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8 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Ребенок погиб в результате хлопка газа на севере Казахстана

В одном из сел на севере Казахстана в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном доме погиб ребенок, есть еще один пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: пресс-служба ДЧС СКО

Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло сегодня в 14:50.

«На пункт связи пожарной части райцентра Смирново Аккайынского района СКО поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 2 этаже в 2-этажном 3-подъездном жилом доме по адресу: ул. Титова, 11, и горением на площади 60 кв. м. Выбиты окна, зданию нанесен ущерб. В результате произошедшего погибла девочка 2011 года рождения и пострадал мужчина 2001 года рождения. Госпитализирован в центральную районную больницу», — говорится в релизе ДЧС в Instagram*.

Из дома было эвакуировано 9 человек. Пожар удалось ликвидировать только в 17:03. Сразу же на место происшествия выехали аким области и представители государственных органов.

* — запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

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