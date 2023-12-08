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8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области полицейские устроили вооруженную погоню

Инцидент произошел 8 декабря в Зверево.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области полицейские устроили вооруженную погоню.

Изначально в социальных сетях появилась информация о стрельбе рядом со зданием администрации города. По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь по стражам порядкам, после чего скрылся. После этого правоохранители начали погоню.

Власти Зверево опровергли эту информации. На самом деле полицейские преследовали молодого человека, который управлял автомобилем без водительских прав. При этом никакой стрельбы вовсе не было.

— Задержанного гражданина привлекли к административной ответственности, — сообщили городские чиновники.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

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