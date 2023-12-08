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8 декабря, источник: РИА Новости

В Уфе ищут мужчину, который убил женщину на улице ударом кастета

Правоохранители в Уфе ищут мужчину, который убил апенсионерку ударом кастета.

Источник: РИА Новости

УФА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранители Уфы ищут мужчину, который на улице кастетом ударил по голове пенсионерку и убежал, женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео преступления. По кадрам видно, что во дворе жилого дома прохожий в красной шапке и медицинской маске наносит женщине удар кулаком по голове и убегает. Женщина падает, к ней подбегают прохожие, пытаются помочь встать. По данным Telegram-канала, мужчина ударил 81-летнюю женщину кастетом, она скончалась в больнице.

«Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело. Ведутся поиски преступника», — сказал РИА Новости источник в экстренных службах Уфы.

РИА Новости пока не располагает официальной информацией полиции и следственных органов.

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