8 декабря, новости Казахстана, источник: Baigenews
Названа причина ЧП в Риддере
Аким Риддера Даулет Батырбаев объяснил, что стало причиной подтопления жилых домов в городе, передаёт BaigeNews.kz.
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На место происшествия выехал аким ВКО Ермек Кошербаев. Он пообщался с жителями подтопленных домов, дал поручение руководству города рассмотреть все варианты решения ситуации.
Для оценки нанесённого ущерба привлечена лицензированная организация, которая уже начала свою работу.