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8 декабря, новости Казахстана, источник: Baigenews

Названа причина ЧП в Риддере

Аким Риддера Даулет Батырбаев объяснил, что стало причиной подтопления жилых домов в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Инфоцентр ВКО
«На ТОО “ЛК ГЭС” произошёл повышенный несанкционированный сброс воды, чтобы не допустить остановку водозабора. После чего на реке Хариузовке скопилась шуга, образовался затор. В результате вода вышла из берегов и подтопила близлежащие территории. Специалисты принимают все меры для оперативного устранения последствий. Воду уже откачали, приступили к просушке фундаментов», — сказал градоначальник.

На место происшествия выехал аким ВКО Ермек Кошербаев. Он пообщался с жителями подтопленных домов, дал поручение руководству города рассмотреть все варианты решения ситуации.

Для оценки нанесённого ущерба привлечена лицензированная организация, которая уже начала свою работу.

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