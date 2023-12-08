8 декабря, источник: Время
Кафе горит на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде
Подробности выясняются.
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Здание горит на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Речь идет о доме № 48. Сообщение о пожаре в кафе поступило к спасателям в 16:14, сейчас там горит кровля. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара № 2. На данный момент из здания эвакуировано 50 человек.
Отметим, что соседнее здание (дом № 46) известно как «Дом Р. Бауса — А. Рудольф» — сейчас там находится кафе «Библиотека» и магазин «Дирижабль». Дом был построен в первой половине XIX века и является памятником архитектуры.
«Выехал на место пожара на Большой Покровской. Из оперативной информации: электроэнергию отключили. Людей эвакуировали. Разворачиваем штаб», — добавил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Подробности выясняются.
Напомним, что дом № 48 был выставлен на продажу в Нижнем Новгороде весной этого года за 79 млн рублей.