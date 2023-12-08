8 декабря, источник: РИА Новости
В Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
МВД: в Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека.
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САМАРА, 8 дек — РИА Новости. Кроссовер Hyundai Creta в пятницу столкнулся с грузовиком на дороге А-300 в Самарской области, погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУМВД.
По предварительной информации, примерно в 16.10 мск на 28+500-м километре автодороги А-300 «Самары-Большая Черниговка — граница с Казахстаном» водитель Hyundai по пути в сторону Самары выехал на встречную полосу и врезался в фуру Daf.
«Водитель и три пассажира Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. Движение частично перекрыто», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работают сотрудники полиции.