8 декабря, источник: Время
Опубликованы фото и видео пожара в кафе на Большой Покровской
Пожарные привлекаются по повышенному рангу.
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Сильное задымление наблюдается рядом с горящим домом № 46 по улице Большой Покровской, 46 в Нижнем Новгороде вечером 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.
В нем на 4 этаже находится известное в городе кафе «Библиотека».
Из здания эвакуировано более 50 человек. Как сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, площадь пожара составила 150 кв.м. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара № 2. С огнем борются 47 человек и 15 единиц техники.
ИА «Время Н» публикует фото и видео с места событий.