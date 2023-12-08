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8 декабря, источник: Время

Опубликованы фото и видео пожара в кафе на Большой Покровской

Пожарные привлекаются по повышенному рангу.

Источник: Время

Сильное задымление наблюдается рядом с горящим домом № 46 по улице Большой Покровской, 46 в Нижнем Новгороде вечером 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.

В нем на 4 этаже находится известное в городе кафе «Библиотека».

Из здания эвакуировано более 50 человек. Как сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, площадь пожара составила 150 кв.м. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара № 2. С огнем борются 47 человек и 15 единиц техники.

ИА «Время Н» публикует фото и видео с места событий.

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