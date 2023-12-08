8 декабря, источник: АиФ Волгоград
Мертвую женщину нашли на дне хуторского колодца под Волгоградом
Как женщина оказалась в этом сооружении, расположенном на ее участке, неизвестно.
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В полутораметровом колодце, вырытом для скважины, нашли накануне тело 58-летней жительницы хутора Пламенка Среднеахтубинского района.
Как женщина оказалась в этом сооружении, расположенном на ее участке, неизвестно. По данным официального представителя волгоградского Следкома Дарьи Буяновой, никаких повреждений или признаков насильственной смерти на ее теле нет.
Вероятно, причину смерти позволит установить назначенная в рамках организованной проверки судебно-медицинская экспертиза. Ранее сообщалось, что в Михайловском районе утонул, провалившись под лед, хуторянин, отправившийся на зимнюю рыбалку.