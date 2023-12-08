8 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Италии фургон насмерть сбил гражданку Молдовы: Житель Румынии не заметил пешехода
Полиция проводит расследование трагического случая.
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56-летняя гражданка Молдовы погибла в аварии в итальянской провинции Риети, сообщила местная пресса.
Наша соотечественница шла по дороге, когда её сбил фургон Ford Transit, за рулём которого находился 46-летний мужчина. По предварительной информации, водитель решил сменить направление движения, не заметил сзади пешехода и совершил наезд.
Пишут, что женщину сбил фургон, за рулем которого находился 46-летний гражданин Румынии, работающий курьером.
Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, пишет realitatea.md. Полиция проводит расследование трагического случая.