Главное
Главные новости недели
8 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Италии фургон насмерть сбил гражданку Молдовы: Житель Румынии не заметил пешехода

Полиция проводит расследование трагического случая.

Источник: Комсомольская правда

56-летняя гражданка Молдовы погибла в аварии в итальянской провинции Риети, сообщила местная пресса.

Наша соотечественница шла по дороге, когда её сбил фургон Ford Transit, за рулём которого находился 46-летний мужчина. По предварительной информации, водитель решил сменить направление движения, не заметил сзади пешехода и совершил наезд.

Пишут, что женщину сбил фургон, за рулем которого находился 46-летний гражданин Румынии, работающий курьером.

Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, пишет realitatea.md. Полиция проводит расследование трагического случая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта