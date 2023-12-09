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07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иномарка загорелась в 11-м микрорайоне Ангарска

На ликвидацию возгорания привлекались 12 огнеборцев.

Источник: МЧС РФ

В 10.05 накануне, 8 декабря, в 11-м микрорайоне Ангарска загорелась Hyundai Avante. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и две единицы техники, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 10.12 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Напомним, что 25-летний водитель большегруза Sitrak пострадал в результате возгорания фуры во время движения под Заларями в Иркутской области. Огонь за считанные минуты охватил кабину машины. Автомобилиста с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.

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