07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Иномарка загорелась в 11-м микрорайоне Ангарска
На ликвидацию возгорания привлекались 12 огнеборцев.
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В 10.05 накануне, 8 декабря, в 11-м микрорайоне Ангарска загорелась Hyundai Avante. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и две единицы техники, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В 10.12 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.
Напомним, что 25-летний водитель большегруза Sitrak пострадал в результате возгорания фуры во время движения под Заларями в Иркутской области. Огонь за считанные минуты охватил кабину машины. Автомобилиста с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.