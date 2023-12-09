06:12 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске будут судить телефонного мошенника из Тамбова
Мужчину из Тамбовской области обвиняют в хищении около 2 миллионов рублей у хабаровских пенсионеров.
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Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Схема развода была банальной — мужчина звонил пожилым людям и сообщал что их родственник стал виновником серьезного ДТП и нужны деньги чтобы решить вопрос с правоохранительными органами.
Чтобы его не нашли. 33-летний тамбовчанин делал звонки из различных городов России. Забрать деньги и внести их на счет через банкомат он просил хабаровских водителей такси, которые даже не подозревали, что задействованы в преступной схеме. Конспирация не помогла, злоумышленника вычислили. Судить предприимчивого мужчину будут в Хабаровске, в Железнодорожном районном суде.