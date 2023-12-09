09:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Новосибирцы распространяют сообщения о заминированных купюрах
В сообщении говорится, что неизвестные заворачивают взрывные устройства в 50-ти и 100-рублевые купюры.
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Жители Новосибирска массово рассылают сообщения в чатах мессенджера WhatsApp об опасных деньгах.
В сообщении говорится, что неизвестные заворачивают взрывные устройства в 50-ти и 100-рублевые купюры. А после мини-бомбы подбрасывают в школы, детские сады и медицинские учреждения.
Кроме этого, в предупреждении написано, что подобное устройство уже нашли в Балабаново около школы № 1. Однако информация является ложью, так как в Новосибирской области такого населенного пункта нет, сообщает Atas.Info.
Год назад похожие сообщения распространяли жители Оби. Сейчас фейковую информацию получили пользователи соцсетей в Искитимском, Тогучинском и Мошковском районах.