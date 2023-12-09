09:13 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске девочку жестоко избили в школьном туалете
В одной из новосибирских школ в туалете сверстницы жестоко избили девочку.
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Издевательства снимали на видео, которое оказалось опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, что группа девочек бьют школьницу по голове, пинают ее якобы за то, что она украла вещи.
Потерпевшая в слезах просит отпустить ей и говорит, что все поняла, однако после этих слов ее начали бить еще сильнее.
В соцсетях сообщается, что девочка находится под опекой бабушки, родителей у нее нет.