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09:13 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске девочку жестоко избили в школьном туалете

В одной из новосибирских школ в туалете сверстницы жестоко избили девочку.

Источник: МК.RU Новосибирск

Издевательства снимали на видео, которое оказалось опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что группа девочек бьют школьницу по голове, пинают ее якобы за то, что она украла вещи.

Потерпевшая в слезах просит отпустить ей и говорит, что все поняла, однако после этих слов ее начали бить еще сильнее.

В соцсетях сообщается, что девочка находится под опекой бабушки, родителей у нее нет.

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