09:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Замкнул тепловентилятор: в Челябинске при пожаре погибли двое детей
В Челябинске из-за замыкания тепловентилятора погибли при пожаре двое детей.
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В СНТ «Аэропорт-2», которое находится в границах Челябинска, при пожаре погибли двое детей: четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и восьмилетний мальчик получили травмы. По предварительным данным МЧС, огонь вспыхнул из-за замыкания тепловентилятора.
— На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось отрытое горение, произошло обрушение кровли дома. Пожар ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Ранее в Челябинской области из-за игры со спичками погибли маленькие брат и сестра. Их мать вышла в гости, оставив детей одних.