09:29 (мск), источник: Комсомольская правда
«Обнаружили взрывчатку и коктейли Молотова»: в Башкирии 26-летний парень готовил теракт
В Башкирии 26-летний парень пытался взорвать административные здания.
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В Уфе задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке теракта. Правоохранительные органы считают, что молодой человек намеревался взорвать административные здания.
Из опубликованной в сети оперативной съемки видно, как во время обыска в квартире уфимца были обнаружены самодельное взрывчатое вещество, несколько коктейлей Молотова и ингредиенты для их приготовления. На допросе мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами в мессенджере.
Правоохранительными органами Башкирии по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК России.