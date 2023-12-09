09:39 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане на трассе М-7 столкнулись две фуры и автомобиль ДПС — один водитель погиб
Столкновение произошло, когда водитель менял колесо.
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На 786 км трассы М-7 в направлении Уфы в Татарстане произошло столкновение фур, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Фура DAF наехала на фуру Volvo, стоящую на проезжей части из-за пробитого колеса. От удара грузовое авто отбросило на патрульный автомобиль ДПС, экипаж которого остановился для помощи водителю с колесом.
В результате водитель автомобиля DAF 1983 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм.
Накануне на улице Батыршина в Казани водитель маршрутного автобуса сбил 50-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть перед транспортом. Пешехода с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу. У него обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.