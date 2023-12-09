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09:39 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане на трассе М-7 столкнулись две фуры и автомобиль ДПС — один водитель погиб

Столкновение произошло, когда водитель менял колесо.

Источник: Реальное время

На 786 км трассы М-7 в направлении Уфы в Татарстане произошло столкновение фур, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Фура DAF наехала на фуру Volvo, стоящую на проезжей части из-за пробитого колеса. От удара грузовое авто отбросило на патрульный автомобиль ДПС, экипаж которого остановился для помощи водителю с колесом.

В результате водитель автомобиля DAF 1983 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм.

Накануне на улице Батыршина в Казани водитель маршрутного автобуса сбил 50-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть перед транспортом. Пешехода с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу. У него обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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