09:49 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Водитель грузовика погиб в ДТП на Серовском тракте
9 декабря на 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария.
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На автодороге столкнулись два грузовика, один из водителей погиб.
«По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей скончался до приезда скорой», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Свердловской области.
На место выехали сотрудники ГИБДД, они временно перекрыли движение транспорта в оба направления. Машины направляли в объезд через Серебрянку.
Сейчас движение восстановлено.