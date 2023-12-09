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09:49 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Водитель грузовика погиб в ДТП на Серовском тракте

9 декабря на 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария.

Источник: МК.RU Екатеринбург

На автодороге столкнулись два грузовика, один из водителей погиб.

«По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей скончался до приезда скорой», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

На место выехали сотрудники ГИБДД, они временно перекрыли движение транспорта в оба направления. Машины направляли в объезд через Серебрянку.

Сейчас движение восстановлено.

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