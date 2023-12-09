10:03 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
В минском ресторане горела елка, никто не пострадал
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил использования пиротехнического изделия.
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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Минске в ресторане на ул. Интернациональной ночью загорелась елка, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил использования пиротехнического изделия.
«В этот момент внутри находились около 30 человек. Они вышли самостоятельно. Со слов работников предприятия, горение прекратилось меньше чем через минуту, персонал организации и посетители о происшествии в МЧС не сообщали. В результате огнем закопчен потолок и предметы интерьера», — рассказали в МЧС.
Сообщения об инциденте на номера 101 или 112 не поступали. Подразделения МЧС не привлекались. Пострадавших нет.
Спасатели напоминают: если стали свидетелем пожара, убедитесь, что вы в безопасности, а затем сообщите об этом по телефону 101 или 112.