10:11 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске пассажирам «Победы» не хватило мест в самолёте
Транспортная прокуратура проводит проверку.
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Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства отказа пассажирам авиакомпании «Победа» в перевозке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено, в субботу в аэропорту Толмачёво им. Покрышкина двум пассажирам рейса Новосибирск — Санкт-Петербург не нашлось мест на борту воздушного судна и было отказано в полёте.
«Транспортной прокуратурой приняты обращения граждан, в рамках рассмотрения которых будет дана оценка действиям перевозчика на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в ведомстве.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс «Победы» в Санкт-Петербург вылетел 9 декабря в 9:43.