10:14 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Пропавшего под Красноярском 22-летнего мужчину нашли замерзшим в авто
Об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.
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1 декабря 22-летний Валерий позвонил отцу и сказал, что едет в районе деревне Кубеково. После этого мужчина перестал выходить на связь, его поиски велись практически неделю. Телефон попавшего был вне зоны доступа.
Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве, но тело нашли без следов насильственной смерти. Молодого человека нашли мертвым в его же автомобиле в полукилометре от трассы. Предположительно, он скончался из-за переохлаждения, так как в машине закончился бензин.