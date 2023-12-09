Самолет из Минвод в Петербург сел в аэропорту вылета, пострадавших нет

Летевший в Петербург из Минеральных вод самолёт вернулся в аэропорт вылета и успешно приземлился накануне, 8 декабря. На его борту находились 111 человек, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.
В оперативных службах сообщили, что решение о посадке приняли из-за разгерметизации кабины воздушного судна.
«В связи с разгерметизацией на борту в 19:13 произведена аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Минеральные Воды. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.
В пресс-службе авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолёт, уточнили, что во время полета у самолета Airbus сработал датчик давления. По данным сервиса Flightradar, борт долетел до побережья Каспийского моря и там совершил разворот. Кадры из салона самолёта появились в сети — на них видно, что выпали кислородные маски, а пассажиры читают молитвы.
«Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили там.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета рейса FB 6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург, сообщив, что воздушное судно со 105 пассажирами и 6 членами экипажа на борту благополучно приземлилось, а авиакомпания занялась подготовкой резервного борта.
В ведомстве проверяют все обстоятельства, а затем дадут оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования. Также Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
Ранее из-за сильных снегопадов задерживали вылеты самолётов в Москву, Екатеринбург, Самару, Казань и другие города. В Пулково сообщили о задержании 13 рейсов, однако аэропорт работал в штатном режиме.