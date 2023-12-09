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10:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Самолет из Минвод в Петербург сел в аэропорту вылета, пострадавших нет

Рейс из Минеральных вод в Северную столицу самолёт вернулся в эропорт вылета из-за разгерметизации кабины. Пассажиры успели испытать огромный стресс, но к счастью никто не пострадал.

Источник: Reuters

Летевший в Петербург из Минеральных вод самолёт вернулся в аэропорт вылета и успешно приземлился накануне, 8 декабря. На его борту находились 111 человек, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

В оперативных службах сообщили, что решение о посадке приняли из-за разгерметизации кабины воздушного судна.

«В связи с разгерметизацией на борту в 19:13 произведена аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Минеральные Воды. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолёт, уточнили, что во время полета у самолета Airbus сработал датчик давления. По данным сервиса Flightradar, борт долетел до побережья Каспийского моря и там совершил разворот. Кадры из салона самолёта появились в сети — на них видно, что выпали кислородные маски, а пассажиры читают молитвы.

«Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили там.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета рейса FB 6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург, сообщив, что воздушное судно со 105 пассажирами и 6 членами экипажа на борту благополучно приземлилось, а авиакомпания занялась подготовкой резервного борта.

В ведомстве проверяют все обстоятельства, а затем дадут оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования. Также Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

Ранее из-за сильных снегопадов задерживали вылеты самолётов в Москву, Екатеринбург, Самару, Казань и другие города. В Пулково сообщили о задержании 13 рейсов, однако аэропорт работал в штатном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.
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