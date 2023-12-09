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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области поймали водителя, который сам признался ГИБДД, что пьян

Житель Кинель-Черкасского района выпил и сел за руль, чтобы доехать до магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Кинель-Черкасском районе Самарской области остановили водителя, который сам признался, что пьян. 27-летний мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, но отрицать, что выпил, не стал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Во время проведения административной процедуры водителя отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом, так как не отрицал, что находится в состоянии опьянения, — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за то, что садился за руль пьяным. Во время опроса водитель рассказал, что вечером выпил, а потом решил съездить в магазин на машине.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

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