11:25 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте организатора подпольных игр приговорили почти к 5 годам лишения свободы
Подпольное казино осужденный организовал в чайхане Сергелийского района столицы.
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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в чайхане, расположенной в Сергелийском районе Ташкента, группа граждан участвовала в подпольных играх..В ходе осмотра чайханы были обнаружены и изъяты игральные кости, карты, пластиковые стаканчики, а также разбросанные $1800 и 755 тыс. сумов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора подпольных игр — жителя Чиланзарского района.
По данному факту в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 278 УК РУз (Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр). .Недавно Сергелийский районный суд по уголовным делам признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 11 месяцев.