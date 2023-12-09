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Спецоперация на Украине
10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Человек пострадал во время пожара в кафе на Софийской улице в Петербурге

Петербуржец попал в больницу после пожара в кафе на Софийской улице.

Источник: Комсомольская правда

Утро 9 октября во Фрунзенском районе Петербурга началось с пожара. Разгорелось кафе на Софийской улице. Пламя охватило 10 квадратных метров здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Сообщение о пожаре по адресу: Софийская улица, до 8, корпус 3 литер Д, поступило в экстренные службы в 06:53. Потушили возгорание в 07:17, — уточнили в ведомстве.

В результате пострадал один человек. Его на машине скорой помощи госпитализировали в больницу. Подробности о личности пострадавшего, а также характере его травм, не приводятся.

На месте работали три пожарных машины и 15 огнеборцев.

Ранее spb.kp.ru писал, что человек пострадал в горящем хостеле в центре Петербурга. ЧП произошло вечером 7 декабря. Огонь охватил площадь в 0,5 квадратных метра в одной из комнат. Пострадавшего увезли в больницу.

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