10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе под колеса ВАЗ-2112 попала 30-летняя женщина
Женщина из Уфы попала под колеса ВАЗ-2112.
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В Уфе 30-летняя женщина оказалась под колесами ВАЗ-2112. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, уфимка переходила дорогу в разрешенном месте, когда на нее наехал мужчина за рулем отечественной легковушки. С травмой головы женщина была госпитализирована.
По факту произошедшего начато разбирательство.