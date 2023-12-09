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Спецоперация на Украине
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе под колеса ВАЗ-2112 попала 30-летняя женщина

Женщина из Уфы попала под колеса ВАЗ-2112.

Источник: ГУ МВД

В Уфе 30-летняя женщина оказалась под колесами ВАЗ-2112. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, уфимка переходила дорогу в разрешенном месте, когда на нее наехал мужчина за рулем отечественной легковушки. С травмой головы женщина была госпитализирована.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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