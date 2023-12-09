Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома

Как полагают местные жители, это может значить, что украинские войска готовятся к бегству.
«Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: “В чем дело?” Отвечают: “Тикай жинка… уйди!”, начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто, никак на это повлиять не может», — рассказала РИА Новости жительница Херсона.
По ее словам, один из солдат заявил: «Вы что хотите все… (русским — ред.) оставить?!».
Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: «Не твое собачье дело!» «Вот такие вот защитники… Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз», — рассказала она.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.