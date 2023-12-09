Главное
Спецоперация на Украине
11:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске арестовали подозреваемого в терактах на БАМе

Центральный районный суд города Омска избрал меру пресечения гражданину Беларуси, которого подозревают в терактах на Байкало-Амурской магистрали.

Источник: Российская газета

«Фигуранта заключат под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года», — сообщает ТАСС из зала суда.

Напомним, мужчина был задержан в Омске ФСБ 7 декабря. В суде он дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб.

29 и 30 ноября он за вознаграждение совершил подрыв двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали. Произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами.

Задержанный сообщил, что хотел парализовать движение на БАМе, чтобы помешать перевозке военных грузов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ