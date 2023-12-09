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11:23 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Трагедия на шахте имени Костенко: работодатель виноват на 100% — итоги расследования

Комиссия передала материалы расследования правоохранительные органы.

Источник: Пресс-служба акима Карагандинской области

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Правительственная комиссия по расследованию трагедии на шахте имени Костенко подвела итоги, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

«Проведено итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области», — указывается в сообщении.

Участники комиссии тщательно изучили техническую документацию, опросили свидетелей и перепроверили их показания, а также исследовали другие материалы, а также консультировались с предстрвителями научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, отметили в министерстве.

«В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта», — заявили представители комиссии.

Они также выявили нарушения требований промышленной безопасности на предприятии.

«Отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами», — говорится в сообщении.

К ним относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках, добавили в МЧС.

«По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ», — указано в сообщении.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

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 Трагедия на шахте имени Костенко: работодатель виноват на 100% - итоги расследования
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