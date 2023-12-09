11:02 (мск), источник: "Российская газета"
На Урале трехлетней девочке вывихнули руку в детском саду
Подробности инцидента в детском саду выясняет прокуратура Свердловской области: трехлетней девочке вывихнули руку.
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Как сообщили в ведомстве, воспитатель, заметив, что девочка лежит на полу в группе, решила поднять ребенка и потянула малышку вверх за руку. Ребенок заплакал, однако никакой медицинской помощи воспитатель девочке не оказал.
Телесные повреждения заметила мама девочки, когда она привела ребенка домой из детского сада. В травмпункте поставили предварительный диагноз — подвывих левого предплечья. В самом детском саду родителям не признались, что травмировали малышку, а лишь пояснили, что девочка неудачно упала.
Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.