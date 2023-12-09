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11:12 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане на М-7 «Волга» ночью спасли дальнобойщика из Белоруссии

У водителя сломался грузовик DAF.

Источник: МЧС РФ

На трассе М-7 «Волга» около Набережных Челнов минувшей ночью спасли дальнобойщика из Белоруссии, у которого сломался автомобиль DAF, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Этой ночью температура воздуха опустилась ниже 25 градусов. 57-летний водитель позвонил в службу попросил о помощи, сообщив, что замерзает.

Спасатели Набережночелнинского ПСО — филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они отогрели мужчину в своем автомобиле, напоили горячим чаем и доставили в ближайшую гостиницу.

— В сильный мороз лучше не предпринимать дальние поездки. Риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает, — напомнили в МЧС.

Минувшей ночью на 786 км трассы М-7 в направлении Уфы в Татарстане произошло столкновение фуры и грузовика. Один из водителей скончался на месте происшествия.

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