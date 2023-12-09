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11:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске подозреваемую в махинациях с протезами отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде помещения в СИЗО на два месяца.

Источник: AP 2023

Подозреваемую в махинациях при обеспечении инвалидов протезами в Красноярске отправлена в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в прокуратуре.

С учётом позиции прокуратуры такую меру пресечения избрали в суде Ленинского района Красноярска. Женщина пробудет в заключении до 7 февраля.

Добавим, что уголовное преследование индивидуального предпринимателя было инициировано после того, как на приём к заместителю генпрокурора Дмитрию Демешину обратился мужчина, сообщивший о мошеннических действиях при заключении и выполнении госконтрактов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Подробнее о том, в чём обвиняется предприниматель, можно узнать по ссылке.

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