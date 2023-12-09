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11:40 (мск), источник: МК.RU Омск

На трассе в Омской области до тла сгорела фура

Фура сгорела до тла на морозе в районе села Троицкое Омской области.

Источник: ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ "ИНЦИДЕНТ ОМСК"

Фура сгорела до тла на морозе в районе села Троицкое Омской области. ЧП произошло в 5 утра в субботу, 9 декабря, на 815 км трассы Р-254. Об этом сообщил портал Om1.ru cо ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Через час после сообщения о возгорании на место происшествия прибыли пожарные. 4 единицы техники и 14 человек личного состава тушили пожар в течение двух часов.

В результате пожара грузовик был полностью уничтожен огнем. При нем находился один дальнобойщик он не пострадал.

Очевидцы происшествия в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщают, что фура стояла на трассе со вчерашнего дня стояла на трассе из-за поломки. Потом приехал эвакуатор. Фуру пытались отогреть, от чего, видимо, она и загорелась.

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