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12:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Свердловской области власти не могут расселить жильцов аварийного дома

Местные жители обратились за помощью к председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Источник: Агентство «Москва»

В Качканаре власти не могут расселить жильцов одного из аварийных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает свердловское управление СКР.

Местные жители обратились за помощью к председателю ведомства Александру Бастрыкину. Объект был признан аварийным ещё в 2017 году. Расселить его собирались к 2022-му, но затем срок перенесли на 2032-й.

В доме живут семьи с детьми и инвалиды. Последние не могут выйти из дома. Неоднократные обращения людей в разные инстанции результатов не принесли.

Бастрыкин затребовал у и.о. главы областного управления СКР Анатолия Надбитова доклада о результатах расследования и о перспективах разрешения проблемы. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.

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