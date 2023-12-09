12:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
В Свердловской области власти не могут расселить жильцов аварийного дома
Местные жители обратились за помощью к председателю ведомства Александру Бастрыкину.
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В Качканаре власти не могут расселить жильцов одного из аварийных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает свердловское управление СКР.
Местные жители обратились за помощью к председателю ведомства Александру Бастрыкину. Объект был признан аварийным ещё в 2017 году. Расселить его собирались к 2022-му, но затем срок перенесли на 2032-й.
В доме живут семьи с детьми и инвалиды. Последние не могут выйти из дома. Неоднократные обращения людей в разные инстанции результатов не принесли.
Бастрыкин затребовал у и.о. главы областного управления СКР Анатолия Надбитова доклада о результатах расследования и о перспективах разрешения проблемы. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.