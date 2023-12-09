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12:04 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске в руки полиции сдалась похитительница плюшевых мишек

В Омске похитительница плюшевых медведей с новогодней инсталляции в центре города добровольно явилась в полицию с повинной.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

19-летняя похитительница попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что омичка в сопровождении друзей подходит к инсталляции и берет двух плюшевых медведей и уносит их с собой. Видео «кражи века» было опубликовано в социальных сетях.

Не исключено, что именно это вынудило омичку сдаться в руки полиции и раскаяться в своем поступке.

В свое оправдание она сказала, что в была в тот день в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медведи уже возвращены владельцу.

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