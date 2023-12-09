12:12 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самарской области врач перевел мошенникам 6 млн рублей
Мужчина поверил незнакомцам, приславшим ему сообщение в мессенджере.
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Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию обратился 62-летний житель Новокуйбышевска, работающий врачом в одном из медучреждений.
Он рассказал, что получил в мессенджере сообщение от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины мошенники пытаются оформить крупный кредит.
Незнакомец убедил врача опередить аферистов, самому оформить кредит и перевести их на «безопасный счет». Утратив критическое мышление, мужчина взял займ на 6 млн рублей и отправил на указанный счет.
После этого «сотрудник безопасности банка» перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.