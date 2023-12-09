Главное
Спецоперация на Украине
12:12 (мск), источник: CityTraffic.ru

В Самарской области врач перевел мошен­никам 6 млн рублей

Мужчина поверил незнакомцам, приславшим ему сообщение в мессенджере.

Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию обратился 62-летний житель Новокуйбышевска, работающий врачом в одном из медучреждений.

Он рассказал, что получил в мессенджере сообщение от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины мошенники пытаются оформить крупный кредит.

Незнакомец убедил врача опередить аферистов, самому оформить кредит и перевести их на «безопасный счет». Утратив критическое мышление, мужчина взял займ на 6 млн рублей и отправил на указанный счет.

После этого «сотрудник безопасности банка» перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Два пассажира Скорой пострадали в аварии в Самаре
В школьных дворах Самары появилось 1500 саженцев яблонь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта