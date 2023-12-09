Зачинщик драки возле одного из баров на ул. Зыбицкой ближайшие 6 лет проведет в колонии

Ночью обвиняемый отдыхал в одном из заведений на ул. Зыбицкой, где у него случилась словесная перепалка с другим посетителем. Между мужчинами началась потасовка, но их разняли. Спустя какое-то время, выйдя на улицу, житель столицы увидел того самого незнакомца, с которым у него был конфликт, и полез в драку. Он нанес ему не менее пяти ударов по различным частям тела, от некоторых мужчина сумел увернуться. После очередного удара в голову гражданин не устоял на ногах и упал на тротуарную плитку.
Кто-то из очевидцев вызвал скорую и милицию. Потерпевшего в бессознательном состоянии увезли в больницу, а зачинщика драки — в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что он имеет черный пояс по карате. Вину в инкриминируемом ему преступлении гражданин признал частично. Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.