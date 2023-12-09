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Спецоперация на Украине
13:39 (мск), источник: Ведомости

Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана

Турция экстрадирует в Россию обвиняемого в создании преступной группировки Виктора Панюшина по прозвищу Витя Пан, который сбежал из России на Украину, где получил паспорт с другой фамилией. Об этом сообщает Haberturk со ссылкой на решение совета министров Северного Кипра, где был задержан Панюшин.

Источник: AP 2023

На счету Панюшина девять тяжких преступлений, в том числе убийства, которые он совершил, находясь в России, пишет издание. Мужчина также находится в розыске по линии Интерпола.

«Панюшин будет отправлен в Турцию для экстрадиции в свою страну, решение было принято после его задержания в Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) в июне», — говорится в публикации.

Россиянин был задержан на Северном Кипре в июне этого года, уже несколько месяцев он содержится в центральной тюрьме. Панюшина планируют объявить «нелегальным иммигрантом» и выдворить из страны. В решении совета министра сказано, что задержанного обвиняют в создании преступной организации, организации незаконных азартных игр и умышленном причинении вреда двум или более лицам. В России он также разыскивается по обвинению в похищении человека организованной группой.

По данным Haberturk, Панюшин ранее сбежал из России на Украину, где получил новый паспорт с другой фамилией и датой рождения. На Северный Кипр он приехал в начале этого года и останавливался в разных местах Кирении. Россиянин также посетил отель, где уже был в 2021 г. и регистрировался с паспортом РФ.

Тогда внимание на Панюшина обратила полиция, и в июне его задержали из-за поддельных документов. Сам задержанный сообщил, что паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей, поэтому некоторые его идентификационные данные были изменены, отмечает издание.

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