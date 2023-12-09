12:59 (мск), источник: Время
Массовое ДТП случилось на метромосту в Нижнем Новгороде 9 декабря
Столкнулись 5 автомобилей.
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Пять автомобилей столкнулись на метромосту в Нижнем Новгороде утром 9 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Нижегородской области.
Автоледи на «Ниссане», двигаясь на спуску в Гордеевскому пятаку, врезалась в два ранее попавших в ДТП авто. Их водители в тот момент оформляли аварию в автомобилей службы дорожных комиссаров.
«Ниссан» развернуло, и он ударил автомобиль «Шкода Октавия».
Пострадали два водителя попавших ранее в ДТП автомобилей «Лада» и «Шкода Фабия» (они находись в автомобиле дорожных комиссаров.
Пострадавших госпитализировали в больницу № 39.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в Балахне.