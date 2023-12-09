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14:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Очередная зачистка. В Навои силовики накрыли группировку во главе с авторитетом «Мехриком»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Навои арестован криминальный авторитет Мехриддин Аллаёров вместе с подельниками. Их подозревают в вымогательстве и присвоении денежных средств, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на областное УВД.

Источник: Podrobno.uz

Масштабы акции «ударные 40 дней» растут, и теперь в Навоийской области правоохранителям удалось арестовать гражданина Аллаёрова Мехриддина Музаффаровича, известного как «Мехрик», его подельника — Тураева Умида Шухратовича, и их восьмерых сообщников. Все они подозреваются в вымогательстве денег путем насилия, мошенничества и угроз..

Против группы лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются..

УВД области просит граждан, пострадавших от преступных действий данных лиц или имеющих информацию об их преступной деятельности обращаться по телефонам: 79−229−50−22, 79−229−50−23. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется..

Отметим, что на днях также в столице оперативники задержали еще несколько граждан, подозреваемых в совершении преступлений. По данным столичного ГУВД, в числе задержанных Умиджон Уринов, Асадулло Бегматов, Хасан Собиржонов, Хусан Собиржонов и Хасан Джалилов..

Против них возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Подозреваемые арестованы, ведется расследование.

Напомним, что по всей стране продолжаются масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации. Арестованы преступные авторитеты и правонарушители, среди которых известный предприниматель и меценат Салим Абдувалиев, Достон Халилов, имеющий связи с криминальным авторитетом «Бахти Ташкентским» и многие другие. В Самаркандской области задержали около 50 бандитов, в Хорезме поймали 12 граждан, скрывающихся от суда и следствия.

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