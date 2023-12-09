В Москве задержали мужчину, стрелявшего в росгвардейцев

«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — сказали в ведомстве.
По данным следствия, 9 декабря мужчина на улице Твардовского в Москве в ходе бытового конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин. Потерпевшие госпитализированы.
«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — добавили в ведомстве.